FC Bayern: Kim will bleiben

Min-jae Kim würde gerne beim FC Bayern bleiben. Das verrät der Defensivspezialist auf einer Pressekonferenz im Rahmen des FCB-Trainingslagers: „Als Spieler bin ich sehr glücklich, bei Bayern zu sein, und sehr zufrieden. Ich habe viele Spiele bestritten und immer mein Bestes gegeben und alles auf dem Platz gelassen. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison vom Trainer reichlich Einsatzzeit bekomme und dass ich im Verein bleiben kann.“

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Kim gehört zum wiederholten Male zu den möglichen Abgangskandidaten. Hinter Dayot Upamecano (27) und Jonathan Tah (30) ist der Südkoreaner nur die Nummer drei in der Innenverteidigung. Manchester United, Juventus Turin und türkische Klubs werden mit dem 29-Jährigen in Verbindung gebracht, dessen Vertrag noch bis 2028 befristet ist.