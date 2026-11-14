Klare Streich-Ansage: „Ich will nicht mehr“

Eine Rückkehr von Christian Streich auf die Trainerbank in der Bundesliga ist wohl nahezu ausgeschlossen. Der ‚kicker‘ zitiert den 61-jährigen Ex-Trainer von der Matchplan-Konferenz an der Deutschen Sporthochschule in Köln: „In den letzten beiden Jahren in der Bundesliga hatte ich nicht mehr so viel Kraft, sodass ich keine Freude mehr an diesem Beruf spüren konnte.“

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Zu einer möglichen Rückkehr äußerte sich Streich wie folgt: „Ich schaue die Spiele, dann sehe ich die Trainer und denke mir: Ich will nicht mehr hin“. Zur Debatte um den Nachwuchs im deutschen Fußball hat der erfahrene Fußballlehrer eine eigene Meinung: „Ich finde nicht, dass wir ein Nachwuchsproblem haben“. Jögi Löw, ehemaliger Bundestrainer, äußerte sich dahingehend etwas anders.