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Serie A

Herzschlagfinale um Milan-Job

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
Rúben Amorim muss seinen Puls fühlen @Maxppp

Das Rennen um den Trainerjob beim AC Mailand spitzt sich zu. Nachdem es gestern noch danach aussah, dass Matthias Jaissle in Norditalien anheuert, hat mit Rúben Amorim laut Fabrizio Romano ein namhafter Konkurrent inzwischen merklich aufgeholt. Der Portugiese, der zuletzt Manchester United coachte, sei bereit für den Job und warte nun auf grünes Licht.

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Auch Jaissle würde gerne bei Milan übernehmen, Al Ahli beharrt jedoch auf die festgeschriebene Ablöse von sechs Millionen Euro für den Deutschen. Nicht mehr im Rennen sind derweil Ralf Rangnick, der als österreichischer Nationaltrainer verlängert hat, sowie Oliver Glasner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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