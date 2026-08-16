Dinkci morgen zum Medizincheck

Eren Dinkci (24) wird zeitnah seine Rückkehr zu Werder Bremen finalisieren. Der Flügelflitzer hält sich nach Informationen der ‚DeichStube‘ bereits in der Hansestadt auf. Für den morgigen Montag sei der Medizincheck anberaumt.

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Dinkci wird ohne Kaufoption vom SC Freiburg ausgeliehen, es fließt eine Gebühr im niedrigen sechsstelligen Bereich. Neben dem Rechtsfuß soll auch West Ham-Stürmer Niclas Füllkrug (33) an die Weser zurückgeholt werden.