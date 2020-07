St. Pauli bestätigt Kyereh-Interesse

Der FC St. Pauli will den derzeit vereinslosen Daniel-Kofi Kyereh an den Kiez locken. „Er ist ein hochspannender Spieler und ein Kandidat bei uns“, bestätigt Pauli-Sportchef Andreas Bornemann der ‚Hamburger Morgenpost‘, räumt aber auch ein: „Wir sind nicht alleine.“ Neben den Hamburgern soll auch Holstein Kiel Interesse an Kyereh signalisiert haben.

Wie aus einer Instagram-Story hervorgeht, befindet sich der 24-jährige Mittelstürmer, dessen Vertrag beim SV Wehen Wiesbaden ausgelaufen ist, bereits in Hamburg. Ob dies tatsächlich ein Hinweis auf einen Transfer nach St. Pauli ist, wird sich aber erst noch herausstellen müssen. Sechs Tore und sieben Vorlagen verbuchte Kyereh für Zweitliga-Absteiger Wehen.