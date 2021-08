Brighton holt Mitoma und verleiht ihn

Brighton & Hove Albion sichert sich die Unterschrift von Kaoru Mitoma. Der japanische Nationalspieler kommt von Kawasaki Frontale und unterzeichnet einen Vierjahresvertrag beim Premier League-Klub. In der kommenden Saison spielt der 24-Jährige auf Leihbasis für ein Jahr beim belgischen Erstligisten Royal Union Saint-Gilloise.

Albion are pleased to confirm the signing of Japan international Kaoru Mitoma! 🇯🇵



🤝 @FirstTouchGames