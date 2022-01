Grammozis „entspannt“ wegen Vertragssituation

Dimitrios Grammozis gibt sich hinsichtlich seiner Zukunft beim FC Schalke 04 gelassen. Im Gespräch mit der ‚WAZ‘ sagt der 43-Jährige über seinen Vertrag, der sich nur im Aufstiegsfall verlängert: „Es gibt eine Konstellation, die den Vertrag verlängert – ich rede über meine Situation aber ungern. Es bringt nichts, darüber nachzudenken, was passiert, wenn was eintrifft.“ Er sei diesbezüglich „total entspannt“.

Weiter erklärt der gebürtige Wuppertaler, es sei wichtig, „dass Schalke in die Erfolgsspur kommt. Umso erfolgreicher wir als Mannschaft sind, umso einfacher ist die Situation für alle Beteiligten im Sommer.“ Einen weiteren Schritt in Richtung Wiederaufstieg könnten die Königsblauen am Wochenende gehen. Mit einem Sieg am Sonntag (13:30 Uhr) gegen Kiel könnte das Team von Grammozis am Hamburger SV vorbei auf den Relegationsplatz ziehen.