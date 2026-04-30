Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Darvich-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Im Bundesliga-Team des VfB Stuttgart ist Noah Darvich in dieser Saison nicht gefragt. Ein direkter Konkurrent beschäftigt sich mit dem Edeltechniker.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Noah Darvich feiert einen Treffer @Maxppp

Beide Seiten hatten sich mehr erhofft, als Noah Darvich (19) im vergangenen Sommer vom FC Barcelona in den deutschen Fußball zurückkehrte. Doch die Realität heißt für den Spielmacher Drittliga-Fußball mit der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dieser glänzt Darvich zwar regelmäßig, doch Sebastian Hoeneß sieht den Youngster offenbar nicht bereit für den Kampf um die Champions League. Möglicherweise erfolgt deshalb im Sommer der nächste Wechsel. Nach Informationen von ‚Sky‘ beschäftigt sich der SC Freiburg mit Darvich.

Im Breisgau durchlief der Linksfuß einst die Jugendabteilung und wagte mit schlanken 16 Jahren den Sprung die legendäre Barça-Nachwuchsabteilung La Masia. Bislang – so muss man konstatieren – geht Darvichs Karriereplan nicht auf. Noch ist der hochveranlagte Edeltechniker aber jung genug, um den Durchbruch auf dem zweiten Bildungsweg zu schaffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Freiburg
Stuttgart
Noah Yanis Darvich

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Freiburg Logo SC Freiburg
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Noah Yanis Darvich Noah Yanis Darvich
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert