Darvich-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Beide Seiten hatten sich mehr erhofft, als Noah Darvich (19) im vergangenen Sommer vom FC Barcelona in den deutschen Fußball zurückkehrte. Doch die Realität heißt für den Spielmacher Drittliga-Fußball mit der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart.

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In dieser glänzt Darvich zwar regelmäßig, doch Sebastian Hoeneß sieht den Youngster offenbar nicht bereit für den Kampf um die Champions League. Möglicherweise erfolgt deshalb im Sommer der nächste Wechsel. Nach Informationen von ‚Sky‘ beschäftigt sich der SC Freiburg mit Darvich.

Im Breisgau durchlief der Linksfuß einst die Jugendabteilung und wagte mit schlanken 16 Jahren den Sprung die legendäre Barça-Nachwuchsabteilung La Masia. Bislang – so muss man konstatieren – geht Darvichs Karriereplan nicht auf. Noch ist der hochveranlagte Edeltechniker aber jung genug, um den Durchbruch auf dem zweiten Bildungsweg zu schaffen.