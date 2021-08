Richter & Maier tauschen die Klubs

Hertha BSC hat Marco Richter vom FC Augsburg verpflichtet. Beim Hauptstadt-Klub unterschreibt der 23-Jährige einen langfristigen Vertrag. Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse von bis zu acht Millionen Euro für den schussstarken Offensivspieler fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Richter war 2012 in die Jugend des FCA gewechselt und schaffte bei den Fuggerstädtern den Durchbruch im Profibereich. Zuletzt stagnierten die Leistungen des Rechtsfußes jedoch etwas. In Berlin will er nun den nächsten Karriereschritt machen.

Den umgekehrten Weg schlägt derweil Arne Maier ein. Der U21-Europameister wird für eine Saison nach Augsburg verliehen. Für den Anschluss sicherten sich der FCA eine Kaufoption. Maier ist 22 Jahre alt und im zentralen Mittelfeld beheimatet. Die vergangene Saison verbrachte er als Leihspieler bei Arminia Bielefeld.

„Ich freue mich, dass der Wechsel zum FCA geklappt hat, weil ich überzeugt bin, dass ich beim FCA eine tolle Mannschaft und ein super Umfeld vorfinde, in dem ich mich weiterentwickeln kann. Ich möchte mit dem Team eine erfolgreiche Saison spielen und Verantwortung auf dem Platz übernehmen“, sagt Maier.