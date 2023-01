Öffentliches Statement: Caicedo will zu Arsenal

Moisés Caicedo will zum FC Arsenal wechseln. In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post schrieb der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion: „Ich bin Brighton dankbar und stolz darauf, dass ich eine Rekordablöse einbringen könnte. Ich hoffe, die Fans verstehen, warum ich diese großartige Gelegenheit ergreifen möchte.“

Arsenal bot am Freitag 68 Millionen Euro Ablöse für den 21-jährigen Ecuadorianer, Brighton lehnte ab. Die Seagulls fordern wohl 100 Millionen. Laut Fabrizio Romano ist es denkbar, dass Caicedo am heutigen Samstag nicht am Abschlusstraining für das Spiel gegen den FC Liverpool (Sonntag, 14:30 Uhr) teilnehmen wird, um seinen Wechsel zu provozieren.

