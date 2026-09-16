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Internationale Freundschaftsspiele

Letzter Tanz für Messi

von Tobias Feldhoff
Lionel Messi lässt sich hochleben @Maxppp

Lionel Messi (39) wird ein letztes Mal für die Albiceleste auflaufen. Der Weltmeister von 2022 wurde für die Länderspiele gegen Bolivien, Burkina Faso und Benin nominiert. Im Anschluss beendet Messi seine illustre Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft.

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Insgesamt bringt es der Weltstar auf 207 Länderspiele und 125 Tore. Neben der WM gewann Messi auch zweimal die Copa América sowie einmal die Olympischen Spiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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