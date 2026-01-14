Menü Suche
Abnehmer steht bereit: Lerma will Palace verlassen

Oliver Glasner (l.) übergibt Jefferson Lerma (r.) den Spielball @Maxppp

Der Umbruch bei Crystal Palace im Sommer wird umfangreicher als bisher angenommen. Während die Abschiede von Trainer Oliver Glasner und Kapitän Marc Guéhi (25) schon so gut wie feststehen, wird nach FT-Informationen auch Jefferson Lerma (31) den Verein verlassen. Der Vertrag des Kolumbianers läuft zum Saisonende aus, allerdings besitzt Palace eine Option zur Verlängerung. Dass die Engländer davon Gebrauch machen, ist aber unwahrscheinlich, da der Spieler den Klub verlassen will.

Im vergangenen Sommer stand Lerma bereits kurz vor einem Wechsel zu Besiktas, der Transfer zerschlug sich allerdings auf den letzten Metern. Dass der 62-fache Nationalspieler von Kolumbien im Sommer mit etwas Verspätung in der Süper Lig landet, ist jedoch gut möglich. Kontakt zu den großen Istanbuler Klubs – allen voran Galatasaray – besteht weiterhin. Dass es noch bis Ende Januar zum vorzeitigen Transfer kommt, ist zwar nicht ausgeschlossen, Stand jetzt aber nicht zu erwarten.

