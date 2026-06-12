Köln vor schnellem Kaminski-Verkauf?

Jakub Kaminski wird den 1. FC Köln womöglich schon in Kürze verlassen. Der ‚Express‘ spekuliert, dass der Wechsel des 24-Jährigen nach England zeitnah über die Bühne gehen könnte. Brighton & Hove Albion gilt zur Stunde als realistischster Abnehmer. Kaminski besitzt für den Sommer eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro.

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Der Offensivallrounder selbst macht keinen Hehl daraus, dass er gerne in die Premier League wechseln würde. „Wenn sich die Chance bietet, einen Schritt nach vorne zu machen, ist es ganz natürlich, dass jeder Fußballer diesen Schritt gehen wird. Mein Traum war es immer, in der Bundesliga zu spielen, aber nach 104 Spielen und vier Spielzeiten ist mein nächster Traum die Premier League. Das ist die beste Liga der Welt, ich würde mich dort gerne beweisen und meine Kräfte messen“, ließ Kaminski zuletzt durchblicken.