Wolf verlängert in Düsseldorf

Raphael Wolf wird auch in der nächsten Saison Teil der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf sein. Dwe Zweitligist verkündet die Verlängerung mit dem 34-jährigen Torhüter. Künftig ist der Routinier bis 2023 an F95 gebunden. In Düsseldorf hat Wolf den Status der Nummer zwei inne.

„Raphael Wolf tut mit seiner Art und seiner Erfahrung nicht nur unserem Torhüter-Team, sondern unserer gesamten Mannschaft gut. In den letzten Jahren war er immer verlässlich da, wenn er gebraucht wurde. Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit Rapha auch im nächsten Jahr fortsetzen“, so Sportvorstand Klaus Allofs.