Haaland senior lobt BVB: „Ein fantastischer Klub“

Finanziell mag es den einen oder anderen Klub geben, der in einer höheren Liga als Borussia Dortmund spielt. In allen anderen Punkten, über die sich die Größe eines Vereins definieren lässt, spielt der BVB europaweit dagegen ganz vorne mit. Das registriert auch Alf-Inge Haaland, Vater von Stürmerstar Erling Haaland.

„Wenn wir hinter uns blicken, dann sieht man dieses große Stadion. Normalerweise sind hier 82.000 Zuschauer“, so der Ex-Profi anerkennend im Interview mit dem norwegischen Fernsehsender ‚TV2‘, geführt in Sichtweite zum Dortmunder Signal Iduna Park. Die vorangegangene Frage: Worauf kommt es an, wenn Sohn Erling über die weitere Karriere entscheidet?

Die Hoffnung lebt

Der Vater weiß: „Er ist in einem fantastischen Klub. Wir nehmen die Dinge, wie sie kommen.“ Natürlich kein Treuebekenntnis, aber auch Lob und Anerkennung für den Arbeitgeber. Worte, die die kleine Hoffnung, dass Haaland dem BVB doch noch eine weitere Saison erhalten bleibt, zumindest nicht im Keim ersticken.

Zunächst muss sein aktuell am Hüftbeuger verletzter Sohn ohnehin erstmal wieder fit werden. Den nötigen Fokus und Rückhalt hat er. „Erling macht seinen Job und wir sehen zu, dass er sich auf das Fußballspielen zu konzentrieren und Spaß haben kann“, so der Vater. Wie auch immer die Entscheidung im Sommer ausfällt – vorher sollen noch einige Tore in Schwarz-Gelb fallen.