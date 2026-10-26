Der Kampf um den Ballon d’Or war bis zum Ende so offen wie selten. Als Favoriten kristallisierten sich Harry Kane (33/FC Bayern), Kylian Mbappé (27/Real Madrid) und Lamine Yamal (19/FC Barcelona) heraus.

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Kane ist es, der die anderen beiden ausgestochen hat und die prestigeträchtige Auszeichnung für sich entschieden hat. Der Stürmer vom FC Bayern gewinnt den Titel zum ersten Mal.

HARRY KANE IS THE NEW BALLON D’OR! Unter der Anzeige geht's weiter October 26, 2026

Andere Titelträger

Auch andere Auszeichnungen wurden am heutigen Montagabend in London verliehen. Bester Trainer wurde Luis de la Fuente, Unai Simón bester Torhüter. Den Titel als bester Nachwuchsspieler gewann Yamal. Als beste Mannschaft wurde wie im Vorjahr Paris St. Germain gewählt.