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Bundesliga

Kane gewinnt den Ballon d’Or 2026

Das Rennen um den Ballon d’Or war bis zum Schluss ein heißer Dreikampf. Aus diesem geht Harry Kane als Gewinner hervor.

von Lukas Weinstock
1 min.
Harry Kane mit dem Ballon d'Or @Maxppp

Der Kampf um den Ballon d’Or war bis zum Ende so offen wie selten. Als Favoriten kristallisierten sich Harry Kane (33/FC Bayern), Kylian Mbappé (27/Real Madrid) und Lamine Yamal (19/FC Barcelona) heraus.

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Kane ist es, der die anderen beiden ausgestochen hat und die prestigeträchtige Auszeichnung für sich entschieden hat. Der Stürmer vom FC Bayern gewinnt den Titel zum ersten Mal.

Andere Titelträger

Auch andere Auszeichnungen wurden am heutigen Montagabend in London verliehen. Bester Trainer wurde Luis de la Fuente, Unai Simón bester Torhüter. Den Titel als bester Nachwuchsspieler gewann Yamal. Als beste Mannschaft wurde wie im Vorjahr Paris St. Germain gewählt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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