Werder-Rückkehr bleibt Thema: Mini-Ablöse für Füllkrug?

Die fünf Millionen Euro teure Kaufoption für Niclas Füllkrug wird der AC Mailand nicht ziehen. Für den kopfballstarken Stürmer geht es also zunächst zurück zu West Ham United. In den Plänen der Hammers spielt der 33-Jährige jedoch auch keine Rolle mehr.

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Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge möchte West Ham den Neuner im Sommer loswerden. Laut dem Bezahlsender wäre Füllkrug „sehr, sehr günstig“ zu haben, sogar ein ablösefreier Abgang sei eine Option.

Kommt es also zur ersehnten Bundesliga-Rückkehr? Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der VfL Wolfsburg in den vergangenen Wochen sehr konkrete Gespräche mit der Spielerseite geführt. Der abstiegsbedrohte Bundesligist habe Füllkrug klargemacht, dass man ihn im Falle des Klassenerhalts unbedingt an Bord holen möchte.

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Wiedervereinigung mit Werder?

Weitere Optionen habe der gebürtige Hannoveraner in der MLS, Italien und Spanien. Dem Pay-TV-Sender zufolge bleibt für Füllkrug zudem eine Rückkehr zu Werder Bremen ein Thema. Schon im Winter wollte der 24-fache Nationalspieler an die Weser zurückkehren, ein Transfer scheiterte jedoch unter anderem an den finanziellen Rahmenbedingungen. Im Sommer könnten die Karten neu gemischt werden.