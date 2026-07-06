Atlético tütet 40-Millionen-Deal ein

Atlético Madrid hat den nächsten Sommer-Neuzugang eingetütet. Kang-In Lee wird sich laut Rubén Uria zeitnah den Rojiblancos anschließen. Demnach fließen 35 Millionen Euro Ablöse sofort zu Paris St. Germain. Fünf weitere Millionen können über Boni hinzukommen. Bei Atleti erhält der südkoreanische Nationalspieler einen Vertrag bis 2031.

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Für den 25-Jährigen kommt es somit zur Rückkehr nach Spanien. Als Jugendspieler war er 2011 zum FC Valencia gewechselt, dort reifte der technisch versierte Linksfuß zum Profi. Anschließend schloss er sich RCD Mallorca an, ehe er 2023 für 22 Millionen Euro in die französische Hauptstadt transferiert wurde.