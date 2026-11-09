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Bundesliga

Schalke 04: Erstes Update zum Gosens-Schock

von Julian Jasch - Quelle: Bild | Sky
Robin Gosens im Schalke-Trikot @Maxppp

Es gibt eine erste vorsichtige Entwarnung in Bezug auf die Verletzung von Robin Gosens (32). ‚Sky‘ und ‚Bild‘ berichten unisono von der „berechtigten Hoffnung“, dass sich der Linksverteidiger des FC Schalke nicht das Kreuzband gerissen hat. Weitere Untersuchungen stehen aber noch an.

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Gosens war bei der gestrigen 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim Anfang der zweiten Halbzeit bei einer Klärungsaktion mit Loris Karius (33) zusammengeprallt. Dabei rauschte Gosens mit dem Fuß voraus in den Keeper hinein und verdrehte sich das Knie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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