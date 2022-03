Van Nistelrooy übernimmt PSV

Ruud van Nistelrooy wird neuer Trainer der PSV Eindhoven. Wie der niederländische Spitzenklub mitteilt, tritt der ehemalige Weltklassestürmer ab Sommer die Nachfolge von Roger Schmidt an, den es wohl zu Benfica Lissabon zieht.

Van Nistelrooy ist aktuell Trainer der zweiten Mannschaft von PSV. Zwischen März 2020 und Juli 2021 war der 70-fache Nationalspieler auch schon Co-Trainer der Elftal. Mit 45 Jahren betritt er nun die große Cheftrainer-Bühne.

𝐑𝐮𝐮𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐫𝐨𝐨𝐢𝐣

Our new head coach,

