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Bundesliga

BVB: Kovac gibt Schlotterbeck-Update

von Emanuel Schultz
Nico Schlotterbeck jubelt mit den Fans @Maxppp

Erfreuliche Nachrichten bei Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck (26) steht für das kommende Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin zur Verfügung. Das vermeldete Niko Kovac am heutigen Freitag auf der BVB-Pressekonferenz.

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Für das Champions League-Spiel gegen Bodö/Glimt (0:1) hatte der BVB noch auf einen Einsatz des Nationalspielers verzichtet und war ohne den Vizekapitän nach Norwegen gereist. Der Grund: Belastungssteuerung nach einer längeren Verletzungsphase. Nun scheinen die Dortmunder wieder voll auf Schlotterbeck zurückgreifen zu können. Vermutlich wird der Innenverteidiger wie schon gegen Bremen in der Startelf des BVB stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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