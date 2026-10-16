Erfreuliche Nachrichten bei Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck (26) steht für das kommende Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin zur Verfügung. Das vermeldete Niko Kovac am heutigen Freitag auf der BVB-Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das Champions League-Spiel gegen Bodö/Glimt (0:1) hatte der BVB noch auf einen Einsatz des Nationalspielers verzichtet und war ohne den Vizekapitän nach Norwegen gereist. Der Grund: Belastungssteuerung nach einer längeren Verletzungsphase. Nun scheinen die Dortmunder wieder voll auf Schlotterbeck zurückgreifen zu können. Vermutlich wird der Innenverteidiger wie schon gegen Bremen in der Startelf des BVB stehen.