Bundesliga
BVB: Kovac gibt Schlotterbeck-Update
@Maxppp
Erfreuliche Nachrichten bei Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck (26) steht für das kommende Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Union Berlin zur Verfügung. Das vermeldete Niko Kovac am heutigen Freitag auf der BVB-Pressekonferenz.
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Für das Champions League-Spiel gegen Bodö/Glimt (0:1) hatte der BVB noch auf einen Einsatz des Nationalspielers verzichtet und war ohne den Vizekapitän nach Norwegen gereist. Der Grund: Belastungssteuerung nach einer längeren Verletzungsphase. Nun scheinen die Dortmunder wieder voll auf Schlotterbeck zurückgreifen zu können. Vermutlich wird der Innenverteidiger wie schon gegen Bremen in der Startelf des BVB stehen.
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