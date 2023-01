Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der Rekordmeister hat den ersten Winterneuzugang zu vermelden. Am gestrigen Donnerstag unterschrieb Abwehrspieler Daley Blind an der Säbener Straße. Der erfahrene Linksfuß kommt ablösefrei, sein Vertrag bei Ajax wurde zuvor aufgelöst. Das Arbeitspapier bei den Bayern gilt bis zum Saisonende. Außerdem soll laut dem ‚kicker‘ der Sommer-Transfer von Konrad Laimer im Laufe des Januars verkündet werden.

SC Freiburg

Neben den Verlängerungen von Lukas Kübler und Kenneth Schmidt gibt es im Breisgau zwei Abgänge zu vermelden. Keven Schlotterbeck wechselt auf Leihbasis zum VfL Bochum, Shootingstar Kevin Schade zieht es zum FC Brentford in die Premier League. Im Anschluss an die halbjährige Leihe greift eine Kaufpflicht über 25 Millionen Euro.

RB Leipzig

Die Sachsen und Hugo Novoa gehen erst einmal getrennte Wege. Das 19-jährige Offensivtalent wird für eineinhalb Jahre an den FC Basel verliehen. Zuvor verlängerte er seinen Vertrag in der Messestadt bis 2025.

Eintracht Frankfurt

Jérôme Onguéné wechselt per Leihe bis Saisonende zurück zu RB Salzburg. Eine Kaufoption soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. In Frankfurt läuft sein Vertrag bis 2027.

Union Berlin

Die Köpenicker verleihen Laurenz Dehl für ein halbes Jahr an Regionalligist Viktoria Berlin. Der 21-jährige Offensivspieler wartet bislang noch auf sein Profidebüt.

Borussia Dortmund

Gerüchte um einen Sommer-Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid reißen nicht ab. Laut der ‚Marca‘ käme es bei einer Einigung mit dem BVB vor allem auf die ausgehandelten Bonuszahlungen an. Insgesamt 110 Millionen Euro könnten die Königlichen wohl ausgeben.

VfL Wolfsburg

Josip Brekalo wird die Wölfe wohl in Kürze verlassen und in die Serie A wechseln. Laut italienischen Medien steht der 24-jährige Kroate vor der Unterschrift beim AC Monza.

Borussia Mönchengladbach

Neben mehreren Vereinen aus Italien und dem FC Bayern hat sich nach FT-Informationen auch der FC Chelsea ins Rennen um Marcus Thuram eingeschaltet. Torhüter Yann Sommer wird den Verein womöglich schon im Winter verlassen, ‚Sky‘ zufolge ist sich der Schweizer bereits mit dem FC Bayern einig.

Werder Bremen

An der Weser würde man gerne mit Mitchell Weiser verlängern. Der Rechtsverteidiger selbst sagt dazu: „Ich weiß, dass schon gesprochen wurde, aber noch gibt es nichts Konkretes. […] Natürlich kann ich mir vorstellen, länger bei Werder zu bleiben.“

Mainz 05

Ein durchaus namhafter Neuzugang wird mit den Mainzern in Verbindung gebracht. Laut italienischen Medien zeigen die Rheinhessen Interesse an Marko Pjaca. Der 24-fache kroatische Nationalspieler ist zurzeit von Juventus Turin an den FC Empoli verliehen, kommt dort aber nicht recht zum Zug.

TSG Hoffenheim

Kasper Dolberg läuft zukünftig in der Bundesliga auf. Die TSG Hoffenheim hat den dänischen Nationalstürmer für ein halbes Jahr vom OGC Nizza ausgeliehen. Dem Vernehmen nach gibt es zudem eine Kaufoption.

Bayer Leverkusen

Abgang in der Werkself-U19: Torwart Roy Steur verlässt Leverkusen, wechselt zurück in seine niederländische Heimat zur PSV Eindhoven und unterschreibt dort einen Profivertrag.

1. FC Köln

Die Kölner holen sich einen neuen Stürmer. Davie Selke wechselt von Hertha BSC in die Domstadt. Die Berliner verzichten offenbar auf eine Ablöse, um den 27-Jährigen von der Gehaltsliste zu bekommen.

FC Augsburg

Mit Arne Engels läuft ein belgischer U19-Nationalspieler künftig im Trikot des FCA auf. Die Augsburger verkündeten am Dienstag die Verpflichtung des Mittelfeldspielers, der vom FC Brügge in die Bundesliga wechselt.

Hertha BSC

Die Berliner Kaderplaner haben in der ersten Woche des Jahres ordentlich Gas gegeben. Davie Selke wechselt nach Köln, Fredrik Björkan zu Bodö/Glimt, Marvin Plattenhardts Vertrag wird offiziell nicht verlängert. Im Gegenzug wechseln Florian Niederlechner und Fabian Reese im Sommer nach Berlin.

VfB Stuttgart

Interimstrainer Michael Wimmer wurde beim VfB von Bruno Labbadia abgelöst, hat bei anderen Klubs aber offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Am Dienstag stellte Austria Wien den 42-Jährige offiziell als Chefcoach ein.

VfL Bochum

Der VfL Bochum präsentiert Verstärkung für den Abstiegskampf. Keven Schlotterbeck wechselt auf Leihbasis vom SC Freiburg in den Ruhrpott.

Schalke 04

Auch die Schalker haben einen Neuzugang an der Angel. Jere Uronen wird sich zeitnah den Königsblauen anschließen. Der finnische Linksverteidiger kommt aus Frankreich von Stade Brest. „Wir haben sowohl mit dem Spieler als auch dem abgebenden Klub eine mündliche Einigung erzielt“, so Peter Knäbel.