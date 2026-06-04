Schlotterbeck-Vergleich: Schlägt Bayern in Köln zu?

Zahlreiche Eigengewächse hat Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany schon bei den Profis etabliert. Ben Nwachukwu spielt zwar aktuell noch für den 1. FC Köln, soll aber perspektivisch wohl einen ähnlichen Weg einschlagen.

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Wie ‚Absolut Bayern‘ berichtet, ist der deutsche Rekordmeister an den Diensten des 16-Jährigen interessiert. Zunächst sei der deutsche U16-Nationalspieler, der in der Domstadt bis 2028 unter Vertrag steht, für den Campus eingeplant.

Als zweikampfstarker Innenverteidiger, der über einen guten Spielaufbau verfügt, erinnert Nwachukwu an Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck (26). Bis zum großen Durchbruch muss er natürlich noch einige Entwicklungsschritte nehmen. Geht es nach dem FCB, bewältigt Nwachukwu diese künftig an der Säbener Straße.