VfL Wolfsburg: Bauers Schicksal ist besiegelt

Die Namen Dieter Hecking, Felix Magath, Dino Toppmöller oder sogar Friedhelm Funkel geisterten in dieser Woche schon durch die Autostadt. Doch der VfL Wolfsburg entschied sich, Daniel Bauer zumindest für das heutige Spiel gegen den Hamburger SV nochmal das Vertrauen auszusprechen. Nach der 1:2-Niederlage dürfte der Kredit aber endgültig aufgebraucht sein.

Bauer wählte einen ultra-defensiven Ansatz und stellte auf eine Fünferkette in der Defensive um. Der Plan schien zunächst aufzugehen: Altmeister Christian Eriksen brachte die Wölfe per Elfmeter in Führung (22.), doch Luka Vuskovic glich zeitnah, ebenfalls vom Punkt, aus (33.).

Mit dem dritten Elfmeter der Partie sorgte Jean-Luc Dompé schließlich für den Endstand (58.). Wolfsburgs Sturmlauf in der Schlussphase war nicht von Erfolg gekrönt.

Nach Abpfiff kam es zu Rudelbildungen zwischen den Teams, Wölfe-Ersatzkeeper Marius Müller sah die Rote Karte. Und auch auf den Tribünen ging es hoch her. Der VfL sieht dem Abstieg als Tabellenvorletzter direkt ins Auge.