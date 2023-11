FC Bayern: Boniface angeboten

Neben Bayer Leverkusen hatte offenbar auch der FC Bayern die Chance, Victor Boniface zu verpflichten. Der ‚Sport Bild‘ zufolge wurde der nigerianische Angreifer dem Rekordmeister vor seinem Wechsel zur Werkself angeboten. Vor einigen Wochen berichtete das Fachmagazin bereits, dass der 22-Jährige auch bei Borussia Dortmund ein Thema war.

Zwar haben sich sowohl der BVB als auch der Rekordmeister im Sommer im Sturmzentrum verstärkt, doch der Name Boniface wurde bei dem Duo zu keinem Zeitpunkt heiß diskutiert. Die Dortmunder holten stattdessen Niclas Füllkrug (30) an Bord, die Münchner Harry Kane (30). Die Leverkusener wird es freuen – Boniface schoss in 16 Pflichtspielen bereits elf Treffer und steuerte zudem sechs Vorlagen bei.