Der BVB-Konkurrent bei Kamada

Vor rund einem Monat sickerte das Interesse von Borussia Dortmund an Daichi Kamada durch. Auch die ‚Bild‘ nennt den BVB nun als Interessenten für einen ablösefreien Transfer im Sommer – und darüber hinaus auch einen Konkurrenten: Tottenham Hotspur.

Die Spurs durften sich in der Champions League-Gruppenphase selbst ein Bild von Kamadas Fähigkeiten machen. Bei Eintracht Frankfurts 2:3-Niederlage am vierten Spieltag erzielte der Japaner sogar ein Tor. Anders als bei der WM, wo er aber mit Japan immerhin ins Achtelfinale einzog.

Kamada spielt eine Fabelsaison in Frankfurt. Nach 22 Pflichtspielen stehen schon zwölf Treffer und vier Vorlagen auf seinem Konto. Den auslaufenden Vertrag würde die SGE natürlich gerne verlängern, die Gespräche dauern auch weiterhin an. Doch spricht bei Kamada viel für den nächsten Karriereschritt – ob nun in Dortmund oder London.