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Bundesliga

FCA im Rennen um Locko

von Fabian Ley - Quelle: Ouest-France
Bradley Locko (r.) will den Ball behaupten @Maxppp

Der FC Augsburg hat offenbar ein Auge auf Bradley Locko (24) geworfen. Laut der französischen Tageszeitung ‚Ouest-France‘ beobachten die Fuggerstädter sowie der FC Genua und der FC Burnley die Situation des Linksverteidigers, der seit Sommer 2023 bei Ligue 1-Klub Stade Brest unter Vertrag steht.

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Mit Hennes Behrens (21) haben die Augsburger in diesem Transferfenster schon einen Mann für die linke Abwehrseite verpflichtet. Da Dimitrios Giannoulis (30) den Bundesligisten aber womöglich in Richtung griechische Heimat verlässt, hält man Ausschau nach weiterer Verstärkung. Ein Angebot für Locko hat Brest dem Bericht zufolge bislang jedoch nicht erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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