Nach wochenlangen internen Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung bei Eintracht Frankfurt wurde Sportvorstand Markus Krösche am gestrigen Sonntag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Über weite Strecken seiner über fünfjährigen Tätigkeit bei den Hessen hatte Krösche in goldenes Händchen und brachte dem Klub hohe Millioneneinnahmen und sportlichen Erfolg.

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Zuletzt saß aber nicht immer jeder Transfer des 46-Jährigen, der zudem von den klar auferlegten Einnahmezielen des Klubs gebremst wurde. Doch einen letzten Millionendienst wird der gebürtige Hannoveraner der Eintracht wohl noch erfüllen. Wie die ‚Bild‘ offenlegt, winkt dem Bundesligisten trotz der beendeten Zusammenarbeit eine ordentliche Ablöse für Krösche.

In der Pressemitteilung des Klubs wird bekannt gegeben: „Der bis zum 30. Juni 2028 datierte Vertrag besteht angepasst fort.“ Laut der Boulevardzeitung wird dabei das Grundgehalt von 2,5 Millionen Euro pro Jahr in niedriger zweistelliger Prozenthöhe abgeschlagen, auch vereinbarte Boni werden angepasst.

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Das Arbeitsverhältnis bleibt jedoch bestehen, die in Krösches Kontrakt vereinbarte Ausstiegsklausel gilt weiter. Jährlich während des Wintertransferfensters kann der Ex-Manager für eine Zahlung im „unteren einstelligen Millionenbereich“ zu bestimmten Klubs wechseln. Dazu zählen Borussia Dortmund, Bayern München sowie einige Top-Vereine aus der Premier League.

Wo wird sich Eintracht Frankfurt in der Zukunft ohne Markus Krösche einordnen? Krösche war elementar, die SGE wird wieder ein Mittelfeldklub Die Eintracht wird weiter um die europäischen Plätze spielen Die fetten Jahre sind vorbei, der SGE droht dauerhaft die untere Tabellenhälfte Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Alle anderen müssen eine Ablöse mit der Eintracht frei verhandeln. Dazu zählt auch beispielsweise der AC Mailand, der die Verhandlungen mit Krösche dem Vernehmen nach wieder aufgenommen und bereits weit vorangetrieben hat. Bereits im vergangenen Sommer wollten die Rossoneri Krösche als Fußballchef installieren. Eine Einigung ist nun in Sichtweite – und der Eintracht winkt eine nette Summe zum endgültigen Abschied.

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Ringen um Hardung

Ob die Verhandlungen schnell abgeschlossen werden, hängt womöglich an einer weiteren Personalie. Einem Bericht von ‚Calciomercato.com‘ zufolge möchte Krösche Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung mit nach Italien nehmen. Der Bundesligist will den 36-Jährigen jedoch im Klub halten und ihn perspektivisch als Krösche-Nachfolger aufbauen.