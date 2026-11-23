Bei Moritz Nicolas kommt es womöglich schon im Januar zu einer Luftveränderung. Laut ‚Bild‘ will sich der Torhüter von Borussia Mönchengladbach nicht mit dem Job als Ersatzkeeper abfinden. Ein Verkauf im Winter ist durchaus realistisch, da auch die Fohlen an einer schnellen Lösung interessiert seien.

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Trainer Alexander Blessin hatte Nicolas unter der Woche zur Nummer zwei degradiert. Während einer Verletzungspause wurde der ehemalige Stammkeeper von Daniel Batz (35) vertreten. Nach seiner Genesung kehrte Nicolas aber nicht zurück ins Tor.

Blessin betonte bereits, dass er keine Torhüterdiskussion aufkommen lassen möchte. Batz erhalte weiterhin das Vertrauen, obwohl er beim 0:1 gegen Borussia Dortmund am Wochenende folgenschwer gepatzt hatte.

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Millionenschweres Versäumnis

Für Nicolas ist das Grund genug, im Winter nach einem Ausweg zu suchen. Sein Vertrag am Niederrhein ist bis 2029 befristet. Dem Vernehmen nach beinhaltet dieser eine Ausstiegsklausel von zehn bis 15 Millionen Euro.

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Dass ein Interessent eine solche Summe auf den Tisch legt, erscheint unter den gegebenen Umständen unwahrscheinlich. Im Sommer lag dem Bundesligisten ein zwölf Millionen Euro hohes Angebot von Newcastle United vor, Gladbach verlangte jedoch 15 Millionen Euro und schlug die Offerte aus – ein bitteres Versäumnis, wie sich im Nachhinein herausstellt.