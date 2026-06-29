BVB: Lukrative Adeyemi-Lösung in Sicht

Bei Borussia Dortmund will man einen ablösefreien Abgang von Karim Adeyemi (24) tunlichst vermeiden. Insofern gibt es nur zwei Optionen: Den Vertrag über 2027 hinaus verlängern oder den Offensivspieler in diesem Sommer verkaufen. Letztgenannter Ausweg scheint wohl wahrscheinlicher.

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Ein zahlungskräftiger Interessent bringt sich nun in Stellung. Informationen der Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sport‘ zufolge sieht Al Ahli in dem Flügelflitzer einen möglichen Ersatz für Riyad Mahrez (35). Wie es mit dem Algerien-Star weitergeht, ist unklar.

Macht Mahrez den Abflug, würde die Vereinsführung dem Bericht zufolge konkrete Schritte für eine Adeyemi-Verpflichtung in Erwägung ziehen. Dem Vernehmen nach verlangt der BVB rund 50 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler (elf Länderspiele), der unter anderem auch von Aston Villa beobachtet wird.

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Geld oder Erfolg?

Offen bleibt, wie Adeyemi selbst einem potenziellen Wüsten-Wechsel gegenübersteht. Aus sportlicher Sicht wäre es definitiv ein Rückschritt für den gebürtigen Münchner. Dafür könnte er in Saudi-Arabien ordentlich abkassieren. Und würde in Cheftrainer Matthias Jaissle sowie Ex-Stuttgarter Enzo Millot (23) oder England-Stürmer Ivan Toney (30) auf einige prominente Gesichter treffen.