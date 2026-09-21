DFB-Zukunft: Baumann öffnet die Tür

Oliver Baumann (36) schließt aus einer Sicht eine Rückkehr ins DFB-Team nicht aus. Auf die Frage, ob er bei Bedarf weiter für die deutsche Auswahl zur Verfügung stehe, antwortete der Kapitän der TSG Hoffenheim nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen den SC Paderborn bei ‚DAZN‘ mit „natürlich“.

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Zudem habe Jürgen Klopp selbst „die Tür nicht zugemacht“, führte Baumann aus. In dem ersten 44-Mann-Kader des Bundestrainers findet sich der Schlussmann nicht wieder. 13 Mal stand er insgesamt für Deutschland zwischen den Pfosten.