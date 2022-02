Liverpool: Díaz erstmals im Kader

Winterneuzugang Luis Díaz könnte am heutigen Sonntag sein Debüt für den FC Liverpool feiern. Der kolumbianische Außenstürmer, der im Januar für 45 Millionen Euro vom FC Porto kam, steht im Kader für das FA Cup-Spiel gegen Cardiff City (13 Uhr).

In die Startformation von Trainer Jürgen Klopp schaffte es Díaz zwar nicht. Schon in den kommenden Wochen dürfte dem schnellen Rechtsfuß aber eine wichtige Rolle zukommen, weil Mohamed Salah (29) und Sadio Mané (29) erst heute (20 Uhr) das Finale des Afrika-Cups gegeneinander bestreiten und voraussichtlich Pausen benötigen werden.

In the squad for the first time 🇨🇴 pic.twitter.com/YQLyH1bnGu