„Zu einigem in der Lage“: Transfer-Offensive beim FC Bayern?

Seit Saisonbeginn ist Oliver Kahn der Boss beim FC Bayern. Als Vorstandsvorsitzender muss der ehemalige Torhüter auch die Gelder für Transfers freigeben. In einem Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ kündigt er nun an, dass man trotz der Pandemie „wirtschaftlich zu einigem in der Lage“ sei.

Zwar täten „erneut die fehlenden Zuschauereinnahmen weh“ – doch beantwortet Kahn die Frage nach einem großen Transfer mit der „Gegenfrage: Wann kauft man Aktien?“ Nämlich, wenn „die Kurse unten sind“. Übertragen auf die Coronaphase im Fußball heißt das wohl: jetzt.

Konkret nach der Ankündigung einer Transfer-Offensive befragt verneint Kahn jedoch. Man sei „in einer Beobachtungsphase. Wir müssen erst noch ein Gefühl entwickeln, wo die aktuelle Pandemie-Situation sich hin entwickelt. Aber klar ist: Wir sind keine Hasardeure.“

Dest im Winter, Haaland im Sommer?

Doch wie könnte eine Transfer-Offensive der Bayern – so sie denn stattfindet – aussehen? Rechtsverteidiger Sergiño Dest (21, FC Barcelona) soll spanischen Medienberichten zufolge schon im Januar kommen und überschaubare 15 Millionen Euro kosten.

Eine weitaus teurere Operation wäre die Verpflichtung von Erling Haaland (21, Borussia Dortmund), der für festgeschriebene 70 bis 90 Millionen Euro im Sommer wechseln darf. Doch mit Blick auf die norwegische Tormaschine gibt Kahn bloß die Bayern-Standardantwort der vergangenen Wochen: „Wir haben Robert Lewandowski… Der wird auch noch ein paar Jahre lang 30, 40 Tore schießen.“