Drmic weiter für Rijeka

Josip Drmic bleibt in Kroatien. Wie sein Arbeitgeber Norwich City vermeldet, wird der Ex-Bundesliga-Stürmer für eine weitere Saison an den Erstligisten HNK Rijeka verliehen. Bereits in der vergangenen Rückrunde lief Drmic dort leihweise auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ausflug nach Kroatien erwies sich für den 28-Jährigen durchaus als Erfolg: Immerhin sieben Tore in 18 Partien erzielte Drmic für Rijeka und empfahl sich so für einen längeren Aufenthalt. In Norwich konnte er sich bis heute nicht durchsetzen.