ManCity: Grealish in die Serie A?

Jack Grealish steht bei Manchester City vor einer ungewissen Zukunft und könnte im Sommer den Verein wechseln. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat die SSC Neapel den 29-Jährigen ins Visier genommen. Napoli-Coach Antonio Conte gilt als „großer Fan“ des Flügelspielers und glaubt laut der Boulevardzeitung, dass Grealish ein Glanzstück in der Offensive des aktuellen Serie A-Tabellenführers sein könnte.

Bei den Skyblues ist der 39-fache englische Nationalspieler, der 2021 für umgerechnet 117,5 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet wurde und noch bis 2027 unter Vertrag steht, mittlerweile nur noch Ergänzungsspieler. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß auf lediglich 19 Einsätze in der Premier League, spielte dabei häufig nur wenige Minuten. Laut ‚Sun‘ soll Grealish daher einem Wechsel offen gegenüberstehen, um auch seine Chancen auf Nominierungen für die englische Nationalmannschaft zu erhöhen. Neben weiteren Vereinen aus der MLS und der Saudi Pro League wurden auch Borussia Dortmund und der AC Mailand Anfang des Jahres mit Grealish in Verbindung gebracht.