Reus unterschreibt neuen Vertrag

Marco Reus bleibt Los Angeles Galaxy langfristig erhalten. Laut der ‚Sport Bild‘ wird der 36-jährige Offensivmann seinen bis Ende 2026 laufenden Vertrag in den kommenden Wochen vorzeitig bis Ende 2027 verlängern. Berater Dirk Hebel bestätigt: „Wir sind mit Galaxy in sehr guten Gesprächen. Marco Reus und LA – das passt einfach sehr gut zusammen. Beide Seiten wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortsetzen und ausbauen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

2024 war Reus nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund zum MLS-Klub gewechselt, bislang kommt er auf neun Tore und zwölf Assists in 39 Einsätzen. Wenige Monate nach seiner Ankunft feierte er bei LA den ersten Meistertitel seiner Profikarriere. Beim BVB soll die Vereinslegende künftig einen Job als Markenbotschafter antreten. Zu welchem Zeitpunkt ist noch offen.