La Liga

Real: Tchouaméni wochenlang raus

von Daniel del Federico
Aurélien Tchouaméni holt zum Schuss aus @Maxppp

Aurélien Tchouaméni hat sich im gestrigen Champions League-Spiel gegen den FC Liverpool (0:1) verletzt. Wie Real Madrid mitteilt, hat der 25-Jährige eine Muskelverletzung im Bereich der hinteren Oberschenkelmuskulatur erlitten.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Tchouameni.
Bei X ansehen

Tchouaméni wird dem Vernehmen nach rund drei Wochen pausieren müssen. Damit verpasst der französische Nationalspieler das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Rayo Vallecano (16:15 Uhr) sowie die anstehende Länderspielpause.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
