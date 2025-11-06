Real: Tchouaméni wochenlang raus

Aurélien Tchouaméni hat sich im gestrigen Champions League-Spiel gegen den FC Liverpool (0:1) verletzt. Wie Real Madrid mitteilt, hat der 25-Jährige eine Muskelverletzung im Bereich der hinteren Oberschenkelmuskulatur erlitten.

Tchouaméni wird dem Vernehmen nach rund drei Wochen pausieren müssen. Damit verpasst der französische Nationalspieler das Auswärtsspiel am Sonntag gegen Rayo Vallecano (16:15 Uhr) sowie die anstehende Länderspielpause.