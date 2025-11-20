Winter-Schnäppchen: HSV-Stürmer in Liga zwei?

Der Hamburger SV könnte schon im Winter Maurice Boakye verlieren. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, haben es deutsche Zweitligisten sowie Vereine aus den Niederlanden, Dänemark, der Schweiz und Frankreich auf den 21-Jährigen abgesehen. Der Top-Torjäger der zweiten Mannschaft steht nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag und es drohe ein schneller Winter-Abgang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Winter war Boakye vom VfB Stuttgart zu den Rothosen zurückgekehrt, bei den Profis bleibt ihm der Durchbruch aber bislang verwehrt. In der Regionalliga Nord trumpft der gebürtige Hamburger hingegen auf. In den vergangenen neun Partien traf er achtmal und bereitete zwei weitere Tore vor. Diese beeindruckende Quote ist ein Bewerbungsschreiben für die interessierten Klubs, die im Winter ein Schnäppchen wittern.