Transferzeugnis: Real-Krise auch bei Sommertransfers

Auch unter dem neuen Trainer José Mourinho kann Real in dieser Saison bislang nicht wirklich überzeugen. Die Königlichen stehen nach acht La Liga-Spieltagen nur auf Tabellenplatz vier – deutlich hinter Erzrivale und Liga-Primus FC Barcelona. Die sportliche Krise der Königlichen spiegelt sich in Teilen auch in ihrer Transferpolitik im vergangenen Sommer wider.

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Yan Diomande - Note 4

Reals Königstransfer des Sommers: 125 Millionen Euro exklusive Boni überwies Real Madrid an RB Leipzig, um sich die Dienste des Flügelspielers zu sichern – bislang war Diomande aber häufig nur zweite Wahl. Zuletzt hat der 19-Jährige aber mehr Einsatzzeit erhalten und dürfte in Abwesenheit von Vinicius Junior, der für vier Ligaspiele gesperrt wurde, noch wichtiger werden. In zehn Pflichtspielen kommt Diomande bislang lediglich auf ein Tor und zwei Vorlagen. Gemessen an den hohen Erwartungen ist das eine überschaubare Quote.

Marc Cucurella - Note 3,5

Als frischgebackener Weltmeister wechselte Cucurella im Sommer vom FC Chelsea zu Real Madrid. Dort etablierte er sich schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft und kommt regelmäßig von Beginn an zum Einsatz. Defensiv präsentiert sich der Spanier bislang solide. An die Top-Leistungen bei der spanischen Nationalmannschaft kommt der 28-Jährige allerdings nicht heran.

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Carlos Espí - Note 2

Verhältnismäßig günstige 25 Millionen Euro legten die Königlichen für Carlos Espí auf den Tisch. Der 21-Jährige wechselte von UD Levante in die spanische Hauptstadt und schlug als Joker direkt ein: In gerade einmal 38 Minuten Gesamtspielzeit erzielte der Youngster bereits drei Tore. Insgesamt kommt er in dieser Saison auf sechs Kurzeinsätze. Dank seiner beeindruckenden Effizienz wird es für Mourinho zunehmend schwieriger, Espí auf der Bank zu lassen.

Denzel Dumfries - Note 3,5

Der30-Jährige trat bei Real Madrid in große Fußstapfen und sollte die Lücke schließen, die Dani Carvajal hinterlassen hatte. Ähnlich wie sein Pendant Cucurella wird auch der niederländische Nationalspieler von Mourinho regelmäßig eingesetzt und hat gegenüber Konkurrent Trent Alexander-Arnold aktuell die Nase vorn. Dumfries kommt in dieser Saison bereits auf neun Einsätze. Seine bisherigen Leistungen haben aber noch deutlich Luft nach oben – insbesondere der offensive Impact blieb bis dato überschaubar.

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Ibrahima Konaté - Note 4

Liest sich auf den ersten Blick nach einem starken Coup von Real: Konaté wechselte ablösefrei aus Liverpool nach Madrid und konnte sich auf Anhieb als Stammspieler etablieren. Seine Leistungen im Real-Trikot ließen bislang aber zu wünschen übrig. Am Ball agierte der Franzose noch zu oft unsauber, auch im Stellungsspiel und in der Abstimmung mit seinen Nebenleuten offenbarte er immer wieder Schwächen. Konaté muss noch zulegen, um den hohen Erwartungen in Madrid gerecht zu werden.

Bernardo Silva - Note 4

Der langjährige ManCity-Star wechselte im Sommer wie Teamkollege Konaté ablösefrei nach Madrid. Der 32-Jährige konnte bislang noch nicht vollständig an seine früheren Leistungen anknüpfen und kämpft weiterhin um seinen Platz unter Mourinho. In sieben Pflichtspielen gelang ihm bislang eine Vorlage. Insgesamt hat Silva noch deutlich Luft nach oben. Mit seiner fußballerischen Qualität kann Silva in Reals Mittelfeldzentrale aber trumpfen. Nicht auszuschließen, dass Mourinho vermehrt auf die Dienste des Routiniers zurückgreifen wird.

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Fazit - Note 3,5

Auch wenn die neuen Spieler noch nicht an ihr Leistungsmaximum herankommen, holte Real im Sommer Qualität für die Spitze und die Breite dazu. Da Rodri sich für einen Wechsel zum FC Barcelona entschied, fehlt weiterhin ein waschechter Mittelfeldregisseur im Kader der Blancos. Diese Lücke wurde nicht geschlossen. Das Potenzial des Kaders und der Neuzugänge ist aber trotzdem enorm hoch.

Weitere Transferzeugnisse:

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça