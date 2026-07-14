Harry Kanes Fokus liegt voll und ganz auf dem WM-Halbfinale. Dort trifft der englische Kapitän am morgigen Mittwoch (21 Uhr) auf Titelverteidiger Argentinien. Doch wie geht es im Anschluss an das Turnier für den Mittelstürmer weiter?

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Zeitnah ist eine weitere Verhandlungsrunde mit dem FC Bayern geplant, um über eine Verlängerung des bis 2027 datierten Kontrakts zu diskutieren. Aktuell führt die Spielerseite aber angeblich auch Gespräche mit einem anderen Klub.

Dem Schweizer Ableger von ‚Sky Sport‘ zufolge hat Al Hilal Kontakt zu den Beratern des 32-Jährigen geknüpft mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit auszuloten. Kane wolle das sportliche und finanzielle Angebot der Saudis prüfen, bevor er über seine Zukunft entscheidet.

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Klausel doch noch gültig?

Skurrilerweise wird darüber hinaus berichtet, der 1,88 Meter große Rechtsfuß sei dank einer Ausstiegsklausel für festgeschriebene 65 Millionen Euro zu haben. Dabei hätte die Exit-Option dem Vernehmen nach bis Ende Januar gezogen werden müssen und ist entsprechend längst abgelaufen.

Unabhängig davon bleibt zu bezweifeln, dass Kane dem europäischen Fußball in der Blüte seiner Karriere den Rücken kehrt. Die Tendenz ging zuletzt klar in Richtung Bayern-Verlängerung – im besten Fall bis 2029, um noch möglichst viele Titel zu gewinnen.