Bayern-Pläne: Konkurrenz für Díaz

Der FC Bayern München möchte sich in der Offensive weiter verstärken. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hält der Rekordmeister Ausschau nach einer jungen Alternative für den linken Flügel. Dort soll ein talentierter Perspektivspieler Luís Diaz künftig Konkurrenz bieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Díaz war erst im vergangenen Sommer für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt und schlug voll ein: In 22 Pflichtspielen sammelte der Kolumbianer 20 Torbeteiligungen (13 Tore, sieben Vorlagen). Allerdings ist der 28-Jährige derzeit der einzige gelernte linke Außenstürmer im Kader der Münchner.