Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Bayern-Pläne: Konkurrenz für Díaz

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
Luis Diaz @Maxppp

Der FC Bayern München möchte sich in der Offensive weiter verstärken. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hält der Rekordmeister Ausschau nach einer jungen Alternative für den linken Flügel. Dort soll ein talentierter Perspektivspieler Luís Diaz künftig Konkurrenz bieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Díaz war erst im vergangenen Sommer für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt und schlug voll ein: In 22 Pflichtspielen sammelte der Kolumbianer 20 Torbeteiligungen (13 Tore, sieben Vorlagen). Allerdings ist der 28-Jährige derzeit der einzige gelernte linke Außenstürmer im Kader der Münchner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Luis Díaz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Luis Díaz Luis Díaz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert