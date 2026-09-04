Der FC Bayern München wäre Abgangskandidat Sacha Boey (25) am Deadline Day beinahe an den FC Everton losgeworden. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet wird, gab es kurz vor Transferschluss „sehr konkrete Gespräche“ über einen Wechsel des französischen Rechtsverteidigers. Die Toffees entschieden sich letztlich für Ainsley Maitland-Niles (29), der dann für 3,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet wurde. Da auch das Interesse des FC Fulham am Ende nicht zu einem Transfer führte, verbleibt Boey vorerst im Kader des deutschen Rekordmeisters.

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Der Kontrakt des Rechtsfußes läuft bis 2028. Noch könnten sich jedoch Wechselgelegenheiten bieten. Das Transferfenster ist in manchen Ligen noch nicht geschlossen. In der Türkei dürfen beispielsweise bis heute Abend Neuzugänge registriert werden, in der Schweiz bis zum 8. September und in Saudi-Arabien bis Mitte Oktober. FCB-Sportdirektor Christoph Freund betonte allerdings am Freitagvormittag: „Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt höher, dass er hier bleibt. Er hat sich immer einwandfrei verhalten. Es war ein anderer Plan, aber so ist es im Fußball. Wenn alle Märkte geschlossen sind und er bleibt, wird er ein Spieler unseres Kaders bleiben.“