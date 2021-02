Hertha - Bayern: So könnt ihr das Bundesliga-Spiel live sehen

Im Freitagabendspiel der Bundesliga spielen die formstarken Münchner im Olympiastadion gegen Hertha BSC. Der FC Bayern gewann seine vergangenen vier Bundesliga-Partien allesamt. Ganz anders sieht es hingegen bei der Hertha aus: Die Berliner sind bereits seit fünf Spielen sieglos. Nach dieser Negativserie werden nun dringend Punkte benötigt, um die Konkurrenten im Abstiegskampf zu distanzieren.

Hertha gegen Bayern live im TV

Das Duell zwischen Hertha BSC und den Bayern findet am Freitag, den 5. Februar statt. Der Anstoß ist aufgrund der bevorstehenden Klub-WM bereits um 20 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie live. Moderator Alex Schlüter und Experte Sandro Wagner führen durch die Sendung. Kommentator der Partie ist Jan Platte. In der ARD-Sportschau seht ihr zudem am Samstag, den 6. Februar ab 18 Uhr eine komplette Zusammenfassung des Spiels im Free-TV.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Hertha weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com nachschauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.