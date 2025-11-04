Menü Suche
Ex-Werder-Stürmer Almeida nach zwei Monaten entlassen

von Fabian Ley
Hugo Almeida im Werder-Trikot @Maxppp

Ex-Werder-Stürmer Hugo Almeida muss nach nur etwas mehr als zwei Monaten seinen Hut bei Hatayspor nehmen. Wie der türkische Zweitligist offiziell mitteilt, hat man sich „im gegenseitigen Einvernehmen“ getrennt. Nach zwölf Spielen steht der Süper Lig-Absteiger mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Hatayspor
Teknik Direktörümüz Hugo Almeida ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.
#AtakaşHatayspor
Hatayspor war der erste Job als Chefcoach für den Portugiesen, der zuvor als Co-Trainer bei Al Wahda FC in Abu Dhabi tätig war. Nun endet für Almeida, der als Spieler zwischen 2006 und 2010 177 Mal (63 Tore, 23 Vorlagen) für Werder Bremen auflief, dieses Kapitel vorzeitig.

1. Lig
Hatay

1. Lig
Hatayspor
