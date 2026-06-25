Zwei Änderungen: Nagelsmann verrät komplette DFB-Startelf

Nach zwei Siegen steht Deutschland vor dem dritten Spieltag schon als Sieger der Gruppe E fest. Insofern wurde kräftig über die potenzielle Startelf gegen Ecuador spekuliert – werden einige Stars am heutigen Donnerstagabend (22 Uhr) geschont oder soll sich die Mannschaft weiter einspielen?

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Auf der Pressekonferenz lieferte Julian Nagelsmann die Antwort: bis auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Nico Schlotterbeck (26) und Nathaniel Brown (23) wird es keine Veränderungen geben. Für das Abwehr-Duo rücken Antonio Rüdiger (33) und David Raum (28) in die Startelf.

Brisant: Gestern berichtete die ‚Bild‘ noch, dass der so stark aufspielende Deniz Undav (29) von Beginn an ran darf. Zudem stand im Raum, ob Oliver Baumann (36) ein Einsatz bei der WM gewährt wird. Daraus wird fürs Erste aber nichts.

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„Nicht aus Jux und Tollerei“

Nagelsmann begründet: „Vor der WM gab es das große Thema, dass sich die Mannschaft einspielen muss. Jetzt diskutieren wir, wie oft wir wechseln. Wir wollen das Spiel nutzen, um uns auf die K.o.-Phase vorzubereiten.“

„Trotzdem haben wir aber eine Idee, Deniz hat eine herausragende Rolle als Joker. Wir werden nur die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen“, führt der Bundestrainer angesprochen auf die Situation von Undav aus, „wir entscheiden das alles nicht aus Jux und Tollerei. Wir machen uns Gedanken, was das Beste für uns ist.“

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Die voraussichtliche DFB-Aufstellung