Nächster Klub an Gladbach-Flirt Kownacki dran

Das Interesse an Fortuna Düsseldorfs Dawid Kownacki wächst. Wie das polnische ‚Meczyki‘ berichtet, hat jetzt auch Slavia Prag die Fühler nach dem im Sommer ablösefreien Angreifer ausgestreckt. Der Topklub aus Tschechien will damit auf den feststehenden Abgang von Leistungsträger Peter Olayinka reagieren. Ob Slavia damit Kownacki sportlich wie finanziell das beste Angebot bieten kann, ist offen. Am 25-jährigen Rechtsfuß bekunden dem Vernehmen nach mit Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 zwei Bundesligisten Interesse.

Mit sieben Treffern und sieben Assists in 19 Pflichtspielen erlebt Kownacki seine beste Zeit als Fortuna-Profi. 2020 war der Pole für satte 6,75 Millionen Euro von Sampdoria Genua nach Düsseldorf gewechselt. Am Rhein konnte der Stürmer sein Potenzial jedoch erst in seinem jetzt letzten Vertragsjahr abrufen. Auch aufgrund des finanziellen Verlusts hatte sich F95-Vorstand Klaus Allofs einem vorzeitigen Verkauf offen gegenüber gezeigt.

