Neuer Klub für Ex-Dortmunder Balerdi

Leonardo Balerdi setzt seine Karriere in Italien fort. Die Wechsel des 27-jährigen Innenverteidigers von Olympique Marseille zur AS Rom ist laut Fabrizio Romano beschlossene Sache. Der Deal geht per Leihe mit Kaufoption über die Bühne, die sich unter bestimmten Voraussetzungen in eine Kaufpflicht umwandeln könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen fünf Jahren lief Balerdi für OM auf, nachdem er zuvor zwischen 2019 und 2021 mäßig erfolgreich bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden hatte. In Marseille stieg der elffache argentinische Nationalspieler sogar zum Kapitän auf, geht nun aber den Schritt nach Rom.