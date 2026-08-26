Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Satte Ablöse: City lässt González ziehen

von Lukas Weinstock - Quelle: newcastleunited.com
1 min.
Nico González im Zweikampf @Maxppp

Manchester City und Nico González (24) gehen nach nur 1,5 Jahren schon wieder getrennte Wege. Künftig läuft der defensive Mittelfeldspieler für Newcastle United auf. Über die Vertragslaufzeit machen die Magpies keine Angabe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach fließt eine Sockelablöse von 55 Millionen Euro. Zuzüglich Boni kann das Gesamtpaket auf 58,5 Millionen Euro ansteigen. City hatte González im Frühjahr des vergangenen Jahres für 60 Millionen Euro vom FC Porto verpflichtet. Viel Verlust machen die Skyblues trotz einer enttäuschenden Zusammenarbeit also nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity
Newcastle
Nico González

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Newcastle Logo Newcastle United
Nico González Nico González
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert