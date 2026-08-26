Satte Ablöse: City lässt González ziehen

Manchester City und Nico González (24) gehen nach nur 1,5 Jahren schon wieder getrennte Wege. Künftig läuft der defensive Mittelfeldspieler für Newcastle United auf. Über die Vertragslaufzeit machen die Magpies keine Angabe.

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We are delighted to announce the signing of Spanish midfielder Nico González on a long-term deal 💪 pic.twitter.com/IQMVtnZT7H — Newcastle United (@NUFC) August 26, 2026

Dem Vernehmen nach fließt eine Sockelablöse von 55 Millionen Euro. Zuzüglich Boni kann das Gesamtpaket auf 58,5 Millionen Euro ansteigen. City hatte González im Frühjahr des vergangenen Jahres für 60 Millionen Euro vom FC Porto verpflichtet. Viel Verlust machen die Skyblues trotz einer enttäuschenden Zusammenarbeit also nicht.