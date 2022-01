Bericht: Brenet verlässt Hoffenheim

Joshua Brenet setzt seiner Zeit in Deutschland offenbar ein Ende. Der Außenverteidiger der TSG Hoffenheim wird nach Informationen von ‚Voetbal International‘ bis zum Saisonende zum FC Twente verliehen und somit seine Rückkehr in die Eredivisie feiern.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Hoffenheim kam der 27-Jährige seit geraumer Zeit nur noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Mit dem Wechsel in seine Heimat will der zweifache niederländische Nationalspieler der Karriere neuen Schwung verleihen.