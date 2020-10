Trybull vor Blackburn-Wechsel

Tom Trybull steht vor einem Vereinswechsel innerhalb der englischen Championship. Laut dem ‚Lancashire Telegraph‘ planen die Blackburn Rovers eine Leihe des Mittelfeldspielers von Norwich City. Mit den Canaries stieg der gebürtige Berliner in der vergangenen Saison aus der Premier League ab. Dabei stand er 27-Jährige in 16 Ligaspielen auf dem Platz, den Großteil davon in der Hinrunde.

Trybull soll einer von drei Neuzugängen werden, die die Rovers bis zum morgigen Ende des erweiterten nationalen Transferfensters noch verpflichten möchten. Bei Blackburn würde der Rechtsfuß künftig an der Seite von Lewis Holtby (30) spielen, der im vergangenen Jahr zum Zweitligisten gewechselt war.